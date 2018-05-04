:Ankara Altındağ' da bir inşaatta kazı çalışması sırasında meydana gelen kontrolsüz dinamit patlatılması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
:Ankara Altındağ' da bir inşaatta kazı çalışması sırasında meydana gelen kontrolsüz dinamit patlatılması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
04 Mayıs 2018 Cuma 09:12
:Ankara Altındağ' da bir inşaatta kazı çalışması sırasında meydana gelen kontrolsüz dinamit patlatılması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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