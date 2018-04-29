: Cumhurbaşkanı Erdoğan (üniversitelerin bölünmesi) İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz. Böyle bir üniversite oluyor.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan (üniversitelerin bölünmesi) İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz. Böyle bir üniversite oluyor.
29 Nisan 2018 Pazar 13:22
: Cumhurbaşkanı Erdoğan (üniversitelerin bölünmesi) İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz. Böyle bir üniversite oluyor.
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