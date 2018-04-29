: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Abdullah Gül'ün açıklaması) Bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Abdullah Gül'ün açıklaması) Bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır.
29 Nisan 2018 Pazar 13:15
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Abdullah Gül'ün açıklaması) Bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır.
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