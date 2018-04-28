: Abdullah Gül: (Karamollaoğlu ile görüşmesi) Geniş bir mutabakat oluşursa üstüme düşeni yapacağımı söyledim.
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: Abdullah Gül: (Karamollaoğlu ile görüşmesi) Geniş bir mutabakat oluşursa üstüme düşeni yapacağımı söyledim.
28 Nisan 2018 Cumartesi 13:27
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