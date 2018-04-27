: Olaylı derbiyle ilgili 18 kişi "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı
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: Olaylı derbiyle ilgili 18 kişi "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı
27 Nisan 2018 Cuma 13:57
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