:HDP' nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş
HDP Parti Meclisi toplantısında Cumurbaşkanı adayının eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı.
:HDP' nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş HDP Parti Meclisi toplantısında Cumurbaşkanı adayının eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı.
25 Nisan 2018 Çarşamba 16:53
:HDP' nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş
HDP Parti Meclisi toplantısında Cumurbaşkanı adayının eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı.
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