:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'ten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda yaşananlara ilişkin soruya "rezalet" yanıtını verdi.
:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'ten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda yaşananlara ilişkin soruya "rezalet" yanıtını verdi.
23 Nisan 2018 Pazartesi 15:46
:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'ten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulda yaşananlara ilişkin soruya "rezalet" yanıtını verdi.
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