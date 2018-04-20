: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (olaylı derbi) Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var.
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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (olaylı derbi) Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var.
20 Nisan 2018 Cuma 15:23
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