:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..
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:Mardin' de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tututuklanırken, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..
18 Nisan 2018 Çarşamba 12:43
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