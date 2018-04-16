:Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine saldırıda; 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi..
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:Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine saldırıda; 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi..
16 Nisan 2018 Pazartesi 09:46
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