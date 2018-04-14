: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı öğrenildi.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı öğrenildi.
14 Nisan 2018 Cumartesi 13:34
: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı öğrenildi.
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