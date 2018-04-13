: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump ve Putin ile görüşmeleri) Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettik
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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump ve Putin ile görüşmeleri) Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettik
13 Nisan 2018 Cuma 14:44
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