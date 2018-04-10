: Bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erhan Timuroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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: Bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erhan Timuroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
10 Nisan 2018 Salı 11:04
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