: TSK : 31 Mart - 06 Nisan 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde 31 ve yurt dışında 77 olmak üzere toplam 108 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 29 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.