: TSK : Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen hava harekâtında 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
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: TSK : Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen hava harekâtında 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
07 Nisan 2018 Cumartesi 10:46
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