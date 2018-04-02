:TRABZON’un Maçka ilçesinde, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın (26) cenazesi arama kurtarma ekipleri tarafından Değirmendere üzerinde bulundu.
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:TRABZON’un Maçka ilçesinde, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın (26) cenazesi arama kurtarma ekipleri...
02 Nisan 2018 Pazartesi 11:41
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