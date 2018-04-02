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  : İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan Ferhat kod adlı Necmettin Kutum, Turuncu kategoride yer alan...

flaş 

 

: İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan Ferhat kod adlı Necmettin Kutum, Turuncu kategoride yer alan Mahir kod adlı Cihan Kıt, Gri kategoride yer alan Delila kod adlı Zeynep Miran, Baran kod adlı Haydar Gül, Demhat kod adlı İsmail Özdemir ile sözde lider kadroda yer alan İran uyruklu Harun kod adlı teröristin de içinde bulunduğu 6'sı sözde üst düzey 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 

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