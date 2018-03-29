: Çiftlik Bank'a yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 3 şirkete kayyum atandı.
flaş
: Çiftlik Bank'a yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 3 şirkete kayyum atandı.
29 Mart 2018 Perşembe 13:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Günden güne erimek istemiyor
- 2Dünya genelinde antibiyotik kullanımı...
- 3KKTC Sağlık Bakanı Besim, Yozgat Şehir...
- 4Bursa'da trafik kazasında ölen kişinin...
- 5Bursa'da trafik kazasında ölen kişinin...
- 6(Görüntülü Haber)"Bu hastalık...
- 7(Görüntülü Haber)"Bu hastalık...
- 8"Bu hastalık uzun boylu, ince yapılı,...
- 9(Görüntülü Haber) Silopi'de nörolojik...
- 10Silopi'de nörolojik hastalıklarda...
- 1Üniversitelilerden 'İŞ' sizsiniz...
- 2(Görüntülü Haber) Beyoğlu’nda vatandaşlar...
- 3Beyoğlu’nda vatandaşlar doğru iletişim...
- 4Girişimciliği kampüse taşıyacaklar
- 5(Görüntülü Haber) TED Başkanı Pehlivanoğlu:...
- 6TED Başkanı Pehlivanoğlu: Andımızın...
- 7Anaokulu öğrencileri lise öğrencileri...
- 8Anaokulu öğrencileri lise öğrencileri...
- 9Anaokulu öğrencileri lise öğrencileri...
- 10Türk üniversitesinden akreditasyon rekoru
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Oturduğu binanın merdivenlerinde ölü...
- 2(Görüntülü Haber) Ayakkabı dilinden...
- 3(Arşiv Görüntü) İstinaf mahkemesi araçla...
- 4(Arşiv Görüntü) İstinaf mahkemesi araçla...
- 5İskenderun'u fırtına vurdu
- 6İskenderun'u fırtına vurdu
- 7(Görüntülü Haber) Sulama borusu çaldığı...
- 8(Görüntülü Haber) Sulama borusu çaldığı...
- 9(Görüntülü Haber) Özgü'nün...
- 10(Görüntülü Haber) Özgü'nün...
- 11Ayakkabı dilinden eroin çıktı
- 12Jandarma pilotu, Sikorsky S-70'i ters...
- 13(Görüntülü Haber) Van'da 51 kilo...
- 14Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Tuzlaspor...
- 15DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
- 16(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım...
- 17İstinaf mahkemesi araçla iki çocuğun...
- 18İSTİNAF MAHKEMESİ ARAÇLA İKİ ÇOCUĞUN...
- 19(Görüntülü Haber) Daire Başkanı ve...
- 20Beşiktaş Mogaz üst üste 10'uncu...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv