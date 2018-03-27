:Tunceli Pülümür vadisinde yürütülen operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.
:Tunceli Pülümür vadisinde yürütülen operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.
:Tunceli Pülümür vadisinde yürütülen operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.
27 Mart 2018 Salı 09:37
:Tunceli Pülümür vadisinde yürütülen operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı