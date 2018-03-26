: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sincar'daki gelişmeler) Irak'tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye'ye gecelek.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sincar'daki gelişmeler) Irak'tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye'ye gecelek.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sincar'daki gelişmeler) Irak'tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye'ye gecelek.
26 Mart 2018 Pazartesi 13:46
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sincar'daki gelişmeler) Irak'tan bu konularla ilgili bir yetkili Türkiye'ye gecelek.
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