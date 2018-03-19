:TSK:Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.
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:TSK:Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu dört terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.
19 Mart 2018 Pazartesi 12:50
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