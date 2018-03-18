: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleri Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı
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: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO birlikleri Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı
18 Mart 2018 Pazar 08:27
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