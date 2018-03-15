: TSK : 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında, Mardin Nsaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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: TSK : 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında, Mardin Nsaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu...
15 Mart 2018 Perşembe 13:36
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