: Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı..
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: Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı..
13 Mart 2018 Salı 09:49
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