:TSK: Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu.
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:TSK: Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu.
12 Mart 2018 Pazartesi 09:52
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