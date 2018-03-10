:Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO Halidiye Köyünü çatısmaların ardından terörden temizledi..
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:Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO Halidiye Köyünü çatısmaların ardından terörden temizledi..
10 Mart 2018 Cumartesi 15:13
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