:Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in Bülbül beldesi kırsalındaki Surayil köyünün kontrolünü ele geçirdi.
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:Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in Bülbül beldesi kırsalındaki Surayil köyünün kontrolünü ele geçirdi.
09 Mart 2018 Cuma 11:44
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