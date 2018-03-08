: TSK: Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.
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: TSK: Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.
08 Mart 2018 Perşembe 09:40
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