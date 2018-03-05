: Fenerbahçe Orduevi’nin işgal edilmesine ilişkin davada bir üsteğmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İki uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken bir uzman çavuş da 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 36 er ise beraat etti.