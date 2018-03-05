TSK:Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 777 oldu.
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TSK:Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 777 oldu.
05 Mart 2018 Pazartesi 09:47
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