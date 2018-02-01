;Hakkkari' nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı..
;Hakkkari' nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı..
01 Şubat 2018 Perşembe 16:40
;Hakkkari' nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı..
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