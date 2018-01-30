Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.
flaş
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.
30 Ocak 2018 Salı 16:35
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.