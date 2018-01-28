:Hatay' ın Reyhanlı ilçesi Bayır mahallesindeki bir evin bahçesine roket düştü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı olayda fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı..
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:Hatay' ın Reyhanlı ilçesi Bayır mahallesindeki bir evin bahçesine roket düştü. Ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı olayda fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik...
28 Ocak 2018 Pazar 16:36
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