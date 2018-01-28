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: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda 484 terörist etkisiz hale getirildi. Toplamda 20 şehidimiz var. 7'si mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan. Bu yolda kararlı yürüyeceğiz. Sözümüz var bu işi başaracağız. Afrin'e zevk için...

28 Ocak 2018 Pazar 16:28