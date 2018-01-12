:Şırnak Valisi Mehmet Aktaş; "Silopi' deki kazada 3' ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin hepsi Iraklı türkmen " dedi
:Şırnak Valisi Mehmet Aktaş; "Silopi' deki kazada 3' ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin hepsi Iraklı türkmen " dedi
12 Ocak 2018 Cuma 12:28
:Şırnak Valisi Mehmet Aktaş; "Silopi' deki kazada 3' ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin hepsi Iraklı türkmen " dedi
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