:HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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:HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
11 Ocak 2018 Perşembe 15:52
:HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, daha önce bozulan dosyasından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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