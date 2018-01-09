MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yarın saat 16.00 da Beştepe' ye gidecek..
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yarın saat 16.00 da Beştepe' ye gidecek..
09 Ocak 2018 Salı 15:02
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yarın saat 16.00 da Beştepe' ye gidecek..
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