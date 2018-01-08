: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Sayın Bahçeli, Türk siyasetinde saygın bir lider. Dürüst bir siyaset anlayışı var. İkili oynamayan bir isim. Neyse o. Olacağı, olmayacağı net bir şekilde ifade eden bir lider. MHP, 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkça ifade etti. Bu MHP’nin kendi kararıdır. Buna saygı duyarız. Kararla ilgili bir değerlendirme hakkını kendimizde görmeyiz. Cumhurbaşkanımızın 2019’daki adaylığında destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir" dedi.