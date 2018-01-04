: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15'i Bylock kullanıcısı toplam 67 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin Ankara ve 12 ilde devam ettiği belirtildi.
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: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15'i Bylock kullanıcısı toplam 67 şüpheli hakkında bugün...
04 Ocak 2018 Perşembe 09:37
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