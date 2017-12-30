: TSK : Irak Kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından dün uzun namlulu silahlar, roketatar ve havan ile saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 silah arkadaşımız tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal hava harekAtı ve bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile verilen karşılık neticesinde, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.