: TSK : Irak Kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından dün uzun namlulu silahlar, roketatar ve havan ile saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 silah arkadaşımız tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal hava harekAtı ve bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile verilen karşılık neticesinde, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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: TSK : Irak Kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından dün uzun namlulu silahlar, roketatar ve havan ile saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonucunda bölgeden tahliye edilen yaralı 3 silah arkadaşımız tedavi edilmek üzere...
30 Aralık 2017 Cumartesi 15:22
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