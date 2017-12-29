: Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
: Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
: Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
29 Aralık 2017 Cuma 12:05
: Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
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