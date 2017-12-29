:Ankara 'nın Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi..
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:Ankara 'nın Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi..
29 Aralık 2017 Cuma 08:30
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