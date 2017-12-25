: Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma Silivri'ye alındı.
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: Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma Silivri'ye alındı.
25 Aralık 2017 Pazartesi 17:36
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