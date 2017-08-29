Diyarbakır Batman karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi..
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Diyarbakır Batman karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi..
29 Ağustos 2017 Salı 12:49
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