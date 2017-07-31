: Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, 5816 sayılı 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' hakkındaki kanun kapsamında tutuklandı.
flaş
: Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, 5816 sayılı 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' hakkındaki kanun...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.