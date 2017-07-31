: HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman'da gözaltına alındı
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: HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman'da gözaltına alındı
31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:33
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