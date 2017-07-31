: TSK : Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu imha edilmiş, ilk belirlemeler ışığında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmiştir.