: TSK : Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu imha edilmiş, ilk belirlemeler ışığında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmiştir.
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: TSK : Irak kuzeyi Zap bölgesine, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu...
31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:09
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