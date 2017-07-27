Fırtınada yaralanan yaklaşık 10 kişi Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne tedavi için başvurdu. Yaralılardan iki tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fırtınada yaralanan yaklaşık 10 kişi Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne tedavi için başvurdu. Yaralılardan iki tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
27 Temmuz 2017 Perşembe 22:17
Fırtınada yaralanan yaklaşık 10 kişi Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne tedavi için başvurdu. Yaralılardan iki tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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