Fetö/ PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı özel okullarda öğretmen olarak çalışmış 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i yakalandı.
FLAŞ... FETÖ iddiasıyla 17 öğretmene gözaltı
Fetö/ PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı özel okullarda öğretmen olarak çalışmış 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i yakalandı.
28 Haziran 2018 Perşembe 09:37
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