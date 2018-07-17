Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin 'tutukluluk değerlendirme' duruşmasında tahliye çıkmadı.
FLAŞ / EDİRNE
Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin 'tutukluluk değerlendirme' duruşmasında tahliye çıkmadı.
17 Temmuz 2018 Salı 12:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Psikiyatrist Demirci: Erkek gücü kontrolsüz...
- 2Fransa'dan geldi, Bursa'da şifa...
- 3(Görüntülü) 12 yaşında, annesinden...
- 4'Bel çevresindeki yağlanma kalp hastalıklarıyla...
- 512 yaşında, annesinden aldığı böbrekle...
- 612 yaşında, annesinden aldığı böbrekle...
- 7Psikolog Ertuğrul: İnsan iyiliği ve kötülüğü...
- 8(Görüntülü) Ankara’da ‘Doğal Beslenme...
- 9(Görüntülü) Ankara’da ‘Doğal Beslenme...
- 10Ankara’da ‘Doğal Beslenme ve Sağlıklı...
- 1Beyoğlu’nda öğrencilerin karne hediyesi...
- 2Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel...
- 3Mimar adayları, Japonya'yı deneyimliyor
- 4Türkiye ile İran yükseköğretimde beraber...
- 5Özel yetenekli öğrencilerin eğitmenlerine...
- 6(Görüntülü) İZÜ’de I. Uluslararası...
- 7(yeniden) İZÜ’de I. Uluslararası Vakıf...
- 8İZÜ’de I. Uluslar arası Vakıf Kurum...
- 9(Görüntülü) Muharrem Usta’dan dereceyle...
- 10(Görüntülü) Muharrem Usta’dan dereceyle...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
7.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Bodrum'a gelen yolcu gemisi, esnafın...
- 2Bodrum'a gelen yolcu gemisi, esnafın...
- 3Kız çocuğuna istismar sanığı: Hadım...
- 4Sporda şiddete karşı toplandılar! (FOTOĞRAFLAR)
- 5Edirne'de tutuklu Yunan askerleri,...
- 6Bursa'da uyuşturucudan 4 tutuklama
- 7Bursa'da uyuşturucudan 4 tutuklama
- 8Düğün salonunda bulduğu ziynet eşyalarını...
- 9Galatasaray idmanında "Fatih Terim'li...
- 10İnegölspor Teknik Direktörü Ertekin:...
- 11Van'da yaralı yavru baykuşa Mehmetçik...
- 12Alacaklı olduğu müteahhitin evinin önünde...
- 13Ormanda gördüğü ayıyı 'Gel buraya...
- 14(Görüntülü) Dalbastı kirazında 2,5...
- 15Prof. Dr. Karaşahin: Kazanın sebebi aşırı...
- 16Mersin'de 2 katlı bina çöktü (2)...
- 17(Görüntülü) Sivas'ta ormandaki...
- 18Nejat İşler yeniden Gümüşlükspor'da
- 19KASA HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
- 20Karşıyaka'da Doğukan gururu
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:26
|05:39
|13:21
|17:20
|20:42
|22:36